Подняться по нему невозможно: глава СК Бастрыкин заинтересовался неудобным пандусом в центре Новосибирска

Александр Бастрыкин поручил доложить о состоянии пандуса в центре Новосибирска, на который жалуются горожане. Фото: Кадр из видео\"Народный фронт"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о состоянии пандуса в центре Новосибирска, на который жалуются горожане. Люди утверждают, что подняться по нему самостоятельно на инвалидной коляске — невозможно.
— В центре города Новосибирска имеется пандус, не отвечающий предъявляемым требованиям: угол его наклона не позволяет инвалидам-колясочникам подниматься по нему без посторонней помощи и не обеспечивает их безопасность. Несмотря на обращения в местную администрацию, мер к приведению конструкции в соответствии с нормативами не принято, — сообщили в СКР.
В региональном следственном комитете по данному факту проводится проверка. Глава СКР поручил доложить ему о ее ходе и результатах.
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