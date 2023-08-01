Подняться по нему невозможно: глава СК Бастрыкин заинтересовался неудобным пандусом в центре Новосибирска

Александр Бастрыкин поручил доложить о состоянии пандуса в центре Новосибирска, на который жалуются горожане. Фото: Кадр из видео\"Народный фронт"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о состоянии пандуса в центре Новосибирска, на который жалуются горожане. Люди утверждают, что подняться по нему самостоятельно на инвалидной коляске — невозможно.

— В центре города Новосибирска имеется пандус, не отвечающий предъявляемым требованиям: угол его наклона не позволяет инвалидам-колясочникам подниматься по нему без посторонней помощи и не обеспечивает их безопасность. Несмотря на обращения в местную администрацию, мер к приведению конструкции в соответствии с нормативами не принято, — сообщили в СКР.

В региональном следственном комитете по данному факту проводится проверка. Глава СКР поручил доложить ему о ее ходе и результатах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер