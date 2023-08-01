«Сказали, я напал на их подругу»: в Новосибирске мебельщик заявил, что клиенты его избили и похитили

В Новосибирске на ОбьГЭСе мебельщик заявил, что клиенты его избили, похитили и насильно увезли в отдел полиции. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на ОбьГЭСе мебельщик заявил, что клиенты его избили, похитили и насильно увезли в отдел полиции. Они якобы обвинили его в нападении на их подругу.

— Человек с нашего микрорайона пригласил меня на встречу, сказав, что хочет переделать мебель у себя дома. Он сказал, что заедет за мной. Через полчаса он приехал в компании еще оного мужчины и поехали к дому на улице Динамовцев, где мне в грубой форме заявили, что у них есть знакомая, которая якобы опознала меня, как того, кто два года назад ударил ее ножом. Попросили ее выйти, она вышла, подтвердила, что это действительно был я: рассказала, что я, будучи пьяным стал приставать к ней, а получив отказ, ударил ножом по горлу, — написал сибиряк в паблике Вконтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск) ». — После этого мужчина, с которым мы договаривались о мебели, стал меня избивать.

Потом, по словам мужчины, его повезли в отдел полиции. Все это время он находился в запертой машине.

— Уже на месте я вызвал дополнительный наряд полиции, — написал сибиряк.

В ГУ МВД КП-Новосибирск пообещали прокомментировать позже.

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