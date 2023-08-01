«Отнимались руки и ноги»: новосибирские врачи удалили пенсионерке опухоль, разрушающую позвоночник

Новосибирские врачи удалили 66-летней Тамаре Петровне Шуликовой опухоль, разрушавшую позвоночник. Фото: НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Новосибирские врачи удалили 66-летней Тамаре Петровне Шуликовой опухоль, разрушавшую ее позвоночник. Женщине провели сложную операцию, которая длилась около 10 часов.

Впервые пациенткой новосибирского НИИТО женщина стала в 2013 году. Ее отправил сюда онколог после того, как обнаружил новообразование во время планового УЗИ. Опухоль оказалась доброкачественной, женщину прооперировали. Несколько лет она наблюдалась у врачей амбулаторно, а в начале 2023 года снова ощутила тревожные симптомы.

— После нового года начала отниматься левая нога, и так кольнёт, стрельнёт, что без обезболивания никак. Сначала раз в день обезболивалась, а потом уже несколько раз, но это не проходило. В апреле пришла на приём к Ивану Викторовичу (Пендюрину, заведующему нейрохирургическим отделением № 1 — прим. Ред.), и оказалось, что опухоль снова выросла, — вспоминает пациентка.

Женщину прооперировали и установили в спину специальный металлический каркас. Фото: НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Как объяснил медик, подобная опухоль встречается примерно 1, 1 случай на 100 тысяч населения.

— Частично она располагалась в позвоночном канале, сдавливая невральные структуры, а частично — выходя через межпозвонковое отверстие, распространяясь в тело позвонка и паравертебрально. Она разрушала тело первого поясничного позвонка, меняя его опорность, — пояснил медик.

Заняла операция около 10 часов. Женщине полностью удалили опухоль. В позвоночник ей установили специальный металлический имплант, который будет поддерживать его. Уже через 15 дней Тамару Петровку выписали из больницы.

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