Новосибирец заказал смартфон за 70 тысяч рублей — в посылке увидел 5 пряников

Новосибирец увидел в посылке пряники вместо телефона за 70 тысяч. Фото: предоставлено героем, OZON.ru / Сибкрай.ru

Жителя Новосибирска обманули на 70 тысяч рублей — он заказал смартфон на известном маркетплейсе, но получил 5 пряников вместо телефона. О происшествии изданию Сибкрай.ru рассказал пострадавший от мошенников Кирилл Ануфриев.

Новосибирец решил, что заказать телефон в интернете проще и быстрее — по магазинам ходить некогда. Пришел в пункт выдачи и заподозрил неладное сразу, как только взял в руки коробку.

— По весу понял: что-то не так, коробка слишком легкая. Пригляделся, а целостность упаковки нарушена. Сообщил работнице пункта выдачи. Она говорит: включайте камеру. Мы с ней тут же вскрыли коробку, а там пряники! Пять пряников за 70 тысяч рублей! — сетует мужчина.

Сотрудники маркетплейса приняли отказ и пообещали вернуть новосибирцу деньги в ближайшее время.

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