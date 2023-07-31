В Новосибирске у нелегальных уличных торговцев изъяли тонну фруктов и овощей

Полицейские изъяли у нелегальных торговцев больше тонны овощей и фруктов. Фото: мэрия Новосибирска.

На прошедшей неделе во всех районах Новосибирска прошли рейды по устранению незаконной торговли — сотрудники изъяли 1114 килограммов фруктов и овощей. Закон нарушали и продавцы ритуальных товаров. Об этом сообщает мэрия города.

— Всего провели 44 рейда. Изъяли 1114 килограммов фруктов и овощей, 128 килограммов хлеба, колбасы и сыра, 50 мягких игрушек, 749 искусственных цветов, 569 текстильных товаров, — передает пресс-служба муниципалитета.

У некоторых торговцев вместе с товаром изъяли и металлические подставки со стойками.

В рейдах участвовали представители мэрии и сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер