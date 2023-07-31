Капитан, у нас пробоина! — в Новосибирске автобус №4 затопило после дождя из-за дырки в полу

Из дырки в полу лужи протекали в автобус. Фото: «Новосибирск с Огоньком».
Днем 31 июля новосибирцы сняли ролик, на котором вода хлещет в салон автобуса из дырки в полу. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с Огоньком».
— Кажется, у автобуса №4 пробило дно лодки. Спасибо читателю за видео, — указано в посте.
Местные жители задумались: шутить или жаловаться.
— Бассейн бесплатный! — пишет комментатор.
Видео действительно напоминает пробоину. Только вместо корабля — автобус, вместо моря — лужи. На кочках и ямах вода затекает и переливается по полу салона. Пассажиры перешагивают через импровизированный ручеек, чтобы встать поближе к выходу.
Утром 31 июля город окутал густой туман, днем опустилась жара и выглянуло солнце, а под вечер местами начались сильные ливни.
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