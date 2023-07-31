В Новосибирске ищут 63-летнего мужчину в синем рабочем жилете

В Новосибирске ищут 62-летнего Сергея Алексеевича Заварницына. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 62-летнего Сергея Алексеевича Заварницына. Мужчина пропал в Ленинском районе города 14 июля.

— Вышел из дома в неизвестном направлении. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 170 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Носит усы и бороду. На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синий рабочий жакет, темно-синие штаны и темную футболку.

Есть вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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