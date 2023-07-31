В Новосибирске проводили на «пенсию» пса-спасателя: он искал людей под завалами насосной станции и конного клуба

В Новосибирске МЧС проводили на «пенсию» поискового пса по кличке Семаргл. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске МЧС проводили на «пенсию» поискового пса по кличке Семаргл. Он помогал спасателям искать людей.
— Семаргл, он же Сёма, — потомственный спасатель: отец и дед работали в кинологических расчетах. За годы службы пес участвовал в десятках поисково-спасательных операций, — рассказали в областном МЧС. — Каждый раз питомец работал профессионально, без суеты. Верно, без осечек лаем сообщал о найденном пострадавшем. С его помощью кинологам удалось спасти из-под завалов, в природной и техногенной среде несколько десятков человек.
В частности, Семаргл искал людей под завалами насосной станции в Новосибирске и конного клуба в Бердске.
После ухода со «службы» без внимания пес не останется. Теперь Сема будет жить у своей наставницы Ольги Гончаровой.
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