В Новосибирске проводили на «пенсию» пса-спасателя: он искал людей под завалами насосной станции и конного клуба

В Новосибирске МЧС проводили на «пенсию» поискового пса по кличке Семаргл. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске МЧС проводили на «пенсию» поискового пса по кличке Семаргл. Он помогал спасателям искать людей.

— Семаргл, он же Сёма, — потомственный спасатель: отец и дед работали в кинологических расчетах. За годы службы пес участвовал в десятках поисково-спасательных операций, — рассказали в областном МЧС. — Каждый раз питомец работал профессионально, без суеты. Верно, без осечек лаем сообщал о найденном пострадавшем. С его помощью кинологам удалось спасти из-под завалов, в природной и техногенной среде несколько десятков человек.

В частности, Семаргл искал людей под завалами насосной станции в Новосибирске и конного клуба в Бердске.

После ухода со «службы» без внимания пес не останется. Теперь Сема будет жить у своей наставницы Ольги Гончаровой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер