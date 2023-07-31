В Новосибирске директор фирмы получил условный срок после гибели установщика окон

Директора фирмы осудили на 2,6 года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский суд вынес приговор директору местной фирмы — по его вине упал с высоты и насмерть разбился рабочий. О преступлении сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— С подсудимым заключили договор об изготовлении и установке пластиковых окон в доме поселка Красный Яр. Директор привлек для работ потерпевшего. В июне 2018 года фигурант, не обеспечив безопасные условия труда, допустил к работам на высоте сотрудника без прохождения обучения и освидетельствования. В результате мужчина при выполнении работ на высоте упал вниз, — передает ведомство.

Установщик окон умер в больнице в ноябре того же года.

Директора фирмы осудили на 2,6 года условно с испытательным сроком 2 года.

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