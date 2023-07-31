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НовостиПроисшествия31 июля 2023 15:29

В Новосибирске директор фирмы получил условный срок после гибели установщика окон

Директору новосибирской фирмы присудили 2,6 года условно за гибель установщика окон
Данила ШУЛЯК
Директора фирмы осудили на 2,6 года условно.

Директора фирмы осудили на 2,6 года условно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский суд вынес приговор директору местной фирмы — по его вине упал с высоты и насмерть разбился рабочий. О преступлении сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— С подсудимым заключили договор об изготовлении и установке пластиковых окон в доме поселка Красный Яр. Директор привлек для работ потерпевшего. В июне 2018 года фигурант, не обеспечив безопасные условия труда, допустил к работам на высоте сотрудника без прохождения обучения и освидетельствования. В результате мужчина при выполнении работ на высоте упал вниз, — передает ведомство.

Установщик окон умер в больнице в ноябре того же года.

Директора фирмы осудили на 2,6 года условно с испытательным сроком 2 года.

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