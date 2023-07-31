В Новосибирской области водитель мопеда пострадал в жёстком столкновении с грузовиком

В Оби под Новосибирском водитель мопеда на скорости влетел в грузовик. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

В Оби Новосибирской области водитель мопеда без прав столкнулся с грузовиком. В жестком ДТП он получил серьезные травмы. Авария произошла днем 31 июля.

– В результате ДТП пострадал водитель мопеда, с многочисленными травмами он доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал, — сообщает паблик «Город Обь Онлайн» со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирской области.

В ГИБДД проводят проверку аварии. Устанавливают причины происшествия.

В ведомстве напомнили, что водителям во избежание аварий нужно соблюдать ПДД и скоростной режим.

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