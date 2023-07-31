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НовостиОбщество31 июля 2023 14:58

Следователи и прокуратура проверят детский лагерь в селе Бурмистрово под Новосибирском

Родители жалуются на условия, в которых живут дети
Галина СИМОНОВА
Следователи проверят лагерь в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Фото: прокуратура НСО

Следователи проверят лагерь в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Фото: прокуратура НСО

Следователи проверят лагерь в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Родители пожаловались на условия, в которых там живут дети.

— Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — пояснили в областном Следственном комитете. — По предварительным данным в частном детском оздоровительном лагере имеются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также иные нарушения, которые могут быть небезопасными для здоровья детей.

Проверку проводит также прокуратура совместно с сотрудником отдела Уполномоченного по правам ребенка.

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