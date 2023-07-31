В поселке Чистоозерном Новосибирской области ищут 30-летнего местного жителя с желтым пакетом

Последний раз сибиряка видели 29 июля. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области ищут 30-летнего жителя поселка Чистоозерного. С 29 июля Василий Молодин не выходит на связь. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Василий 175 сантиметров ростом, плотного телосложения. Носит черные волосы, кареглаз. Когда его видели в последний раз, был одет в белую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него был желтый пакет.

Обладающих любой информации о местонахождении пропавшего просят звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке.

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