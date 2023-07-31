В поселке Чистоозерном Новосибирской области ищут 30-летнего местного жителя с желтым пакетом

Последний раз сибиряка видели 29 июля. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».
В Новосибирской области ищут 30-летнего жителя поселка Чистоозерного. С 29 июля Василий Молодин не выходит на связь. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Василий 175 сантиметров ростом, плотного телосложения. Носит черные волосы, кареглаз. Когда его видели в последний раз, был одет в белую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него был желтый пакет.
Обладающих любой информации о местонахождении пропавшего просят звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке
В Новосибирске ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер