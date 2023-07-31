«Вода стеной, потом сразу солнце»: в Новосибирске 31 июля пошел сильный ливень

В Новосибирске 31 июля пошел ливень. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске в последний день второго летнего месяца погода решила продемонстрировать новосибирцам все свои возможности. Утром город окутал густой туман, днем опустилась жара и выглянуло солнце, а под вечер местами начались сильные ливни.

— Мы ехали по дороге, шел сильный ливень, буквально тропический, а буквально через 10 метров — никакого дождя, солнце и тепло, — рассказывают КП-Новосибирск очевидцы.

Дожди синоптики обещают и на первый день последнего летнего месяца. Так, по прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, 1 августа в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха будет удерживаться в районе +26…+28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

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