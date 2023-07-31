В Новосибирске строители четвертого моста через Обь натянули 50 из 70 вант

Вантовая система нового моста готова на 70%. Фото: пресс-служба ГК «ВИС».

В Новосибирске рабочие смонтировали 50 мощных вант на новом мосту через Обь — это 25 пар из 35. О процессе строительства сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

— Вантовая система строящегося мостового перехода смонтирована более чем на 70%. К сегодняшнему дню натянуто 50 из 70 вант. Параллельно с этим бетонируют железобетонную плиту проезжей части вантового участка моста. Армирование плиты выполнено уже более чем на 80%, полностью смонтирована несъемная опалубка, — пояснили в компании.

Ванты — это стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами.

Сейчас над четвертым мостом в Новосибирске трудятся больше 1300 человек и 230 единиц техники.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что четвертый мост через реку Обь сдадут в 2024 году. Стоимость объекта составляет 44,6 миллиарда рублей.

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