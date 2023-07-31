Новый ЛДС в Новосибирске откроют 13 августа матчем сборных России и Белоруси

Новый ЛДС в Новосибирске начнет свою работу 13 августа. Фото: Правительство НСО

Новый ЛДС в Новосибирске начнет свою работу 13 августа. Первый матч на новой ледовой арене пройдет между сборными России и Белоруссии.

— С 12:00 будет организована концертная программа на прилегающей территории. Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнётся в 15:40 красочным шоу, а затем состоится выставочный матч по хоккею между сборными командами России (u18) и Республики Беларусь (u18), — сообщили в минспорте региона.

Билеты на матч будут бесплатными, в свободном доступе их можно будет приобрести с 10 августа на сайте sibir-arena.ru.

Площадь новой ледовой арены — 71, 2 тысячи квадратных метров. Она является самым крупным спортивным объектом в НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что спортсмены ХК «Сибирь» переехали в новый ледовый дворец. С 7 сентября стартует новый сезон КХЛ. ХК «Сибирь» сыграет с «Барысом» из Астаны.

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Об этом сообщили в соцсетях клуба (подробнее).

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