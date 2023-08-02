Жаркие будни: 2 августа в Новосибирске будет +28 градусов

В Новосибирске обещают почти 30-градусную жару. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало августа радует хорошей погодой. Второго числа синоптики обещают безоблачное небо и тепло: ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.

— Будет ясно, преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью будет преимущественно без осадков, по северо-западу местами пройдут небольшие дожди с грозами. Локальные дожди ожидаются и в южных районах. Ночью синоптики прогнозируют +13…+18 градусов, днем +25…+30.

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