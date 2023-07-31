Посетители Новосибирского зоопарка сняли на видео игры малыша золотистых такинов

Малыш пока не отходит от мамы. Фото: предоставлено автором.
Золотистые такины из Новосибирского зоопарка вывели своего первенца на прогулку — малыш неторопливо привыкает к миру, рассматривая посетителей и играя с мамой. Теленок родился в начале июня. В Новосибирске живет единственная в России пара этих млекопитающих.
Маленький и еще без рожек, малыш внимательно осматривает и нюхает все вокруг. Заметно, что теленок уже уверенно бегает на копытцах. Даже не верится, что спустя пару лет он вымахает до 300-килограммового зверя с высотой в холке до метра.
Пока родители спасаются от знойного солнца, энергичный малый пытается залезть на маму — уж очень хочется поиграть.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как орангутан Бату забирает у посетителей бананы с помощью тряпки. Предприимчивый человекообразный нашел способ принимать угощения.
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