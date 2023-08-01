Жарой под +28 встретит август новосибирцев

Начало августа будет очень теплым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые дни августа станут продолжением жаркого июля. В Новосибирске на первое число месяца синоптики обещают теплую погоду, однако возможен и дождь.

— Ночью температура достигнет +15…+17 градусов, днем +26…+28. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь с грозой. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области будет такое же тепло: ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ночью по юго-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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