Жарой под +28 встретит август новосибирцев

Начало августа будет очень теплым.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первые дни августа станут продолжением жаркого июля. В Новосибирске на первое число месяца синоптики обещают теплую погоду, однако возможен и дождь.
— Ночью температура достигнет +15…+17 градусов, днем +26…+28. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь с грозой. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В Новосибирской области будет такое же тепло: ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ночью по юго-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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