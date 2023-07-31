Над ним уже кружили коршуны: на трассе Яровое-Новосибирск турист спас от гибели птенца сыча

Птенца домового сыча спас турист на трассе под Новосибирском. Фото: ЦРДЖ.

В Новосибирске спасают сыча, которого чуть не заклевали коршуны. Его заметил турист, ехавший по трассе Яровое-Новосибирск. Он определил вид птицы и передал ее волонтерам из Центра помощи диким животным.

— При первичном осмотре мы выявили у птенца сыча повреждение левого глаза и ушиб левого крыла. Предполагаем, что сыч выпал из гнезда и от испуга побежал в сторону трассы. В данный момент птица отдыхает в клетке. Совсем недавно он отобедал двумя полевыми мышами. Если бы не тот молодой человек, то его либо раздавила бы машина, либо он был бы съеден другими птицами. Над ним уже кружились коршуны, — сообщила КП-Новосибирск волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова.

Молодого сыча ждут длительные лечение и восстановление. После полного выздоровления его научат летать и выпустят в естественную среду обитания.

В ЦРДЖ рассказали, если вы обнаружили раненого сыча или сову, примите следующие меры: с помощью плотной ткани пересадите птицу в коробку, в которую она будет полностью помещаться. Далее сообщите в ЦРДЖ о находке по номеру: +7 (913) 375-21-11.

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