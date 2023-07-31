В Новосибирском зоопарке орангутан Бату забирает у посетителей бананы с помощью тряпки

Орангутан принимает угощения через свою «удочку». Фото: Екатерина Ескина / Новосибирск с Огоньком.

Орангутан Бату удивил посетителей Новосибирского зоопарка своей смекалкой — с помощью куска тряпки он затягивает бананы к себе в клетку. Ролик местной жительницы Екатерины Ескиной опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком.

Орангутан Бату вновь подтвердил принадлежность к роду человекообразных обезьян — зверь буквально выуживает бананы у посетителей. На кадрах Екатерины Бату спускает длинный кусок материи и терпеливо ждет. Посетитель привязывает фрукт и вуаля — орангутан притягивает его, чтобы полакомиться.

И вот уже под аплодисменты и детский смех Бату съедает добычу, покачиваясь на своих веревках.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как белые медвежата из зоопарка устроили «охоту» за лейкой.

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