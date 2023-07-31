Под Новосибирском вынесли приговор пенсионеру, насмерть сбившему маму с маленькими дочками

Суд Новосибирской области вынес приговор пенсионеру, сбившему на машине маму с двумя маленькими дочками. Фото: прокуратура НСО

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор пенсионеру, сбившему на машине маму с двумя маленькими дочками. 70-летнего водителя отправили в колонию-поселение и назначили штраф.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц» и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права водить машину сроком 2, 6. С осужденного в пользу потерпевшего в возмещение морального вреда взыскано 3 000 000 рублей, — сообщили в суде.

Напомним, трагедия случилась 9 ноября 2022 года у дома по адресу микрорайон Подгорный в Искитиме. Водитель honda cr-v не притормозил перед пешеходным переходом и сбил переходившую дорогу 37-летнюю женщину с двумя дочерями: 4 и 2 лет. Она вела детей в детский сад. Младшая из девочек скончалась на месте происшествия, ее старшая сестра и мама умерли в больнице.

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