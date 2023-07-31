10 раз ударил ножом: кемеровчанин предстанет перед судом за жестокое убийство приятеля в Новосибирске

Житель Кузбасса ответит в суде за убийство приятеля из Новосибирска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В НСО будут судить кемеровчанина, обвиняемого в убийстве приятеля-новосибирца. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом 31 июля сообщили в СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве раскрыли подробности ЧП.

– Следствие установило, что в мае 2023 года обвиняемый, который был пьян, пришел в гости к своему другу, проживающему в Заельцовском районе города. Приятели поссорились. В ходе конфликта обвиняемый не менее 10 раз ударил товарища ножом. Травмы стали смертельными для новосибирца. Он умер до приезда медиков, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следствие собрало достаточно доказательств по делу. А в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и отправили материалы в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber