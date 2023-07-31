Родителей спасли из дома многодетной семьи, загоревшегося под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Коченево Новосибирской области загорелся дом многодетной семьи. Трагедии удалось избежать благодаря пожарному извещателю. В момент возгорания в доме были только взрослые. Ребятишки гостили у бабушки. Произошел пожар в ночь на пятницу, 28 июля.

– Громкий сигнал датчика, который сработал на задымление, семейная пара не услышала. Извещатель передал сообщение о происшествии в пожарную охрану, незамедлительно подразделение выехало на место. Прибывшие пожарные разбудили мужчину и женщину и эвакуировали их из горящего здания на свежий воздух», – рассказал подробности инспектор ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам лейтенант внутренней службы Никита Побелянский.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар, разгоревшийся на площади 7 квадратов, потушили за 3 минуты. Пламя повредило мебель на кухне, а также домашние вещи.

Родителей троих детей удалось спасти благодаря срабатыванию извещателя, а также оперативному прибытию на место ЧП сотрудников МЧС. Ребятишки и взрослые не остались без крова. После косметического ремонта в доме можно будет жить.

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