В Новосибирской области на несколько лет вперед предусмотрят меры поддержки военно-патриотических клубов. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 31 июля, на оперативном совещании в правительстве подняли вопросы военно-патриотической работы с молодежью региона. Рассмотрел их губернатор Андрей Травников.

Заместитель Председателя Правительства Министр региональной межведомственной системы военно-патриотического воспитания Андрей Клюзов доложил главе области о новых направлениях в развитии межведомственной системы военно-патриотического воспитания.

Андрей Травников подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых Правительством Новосибирской области для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи:

– В 2022 году мы все почувствовали подъем интереса к патриотическому воспитанию. Это чувствовалось и по активности общественных организаций и различных государственных структур. Но, самое главное, эта активность чувствовалась снизу: от людей, от родителей, от детей самых разных возрастов. И мы постарались откликнуться. Было принято много решений, программ, проведено мероприятий, выделялось дополнительное финансирование. Но очень важно, чтобы эта работа не превратилась в какую-то кампанию. Нужно понимать, что патриотическое воспитание, патриотическая работа продолжается, запрос на нее высокий. Поэтому это наш приоритет на все последующие годы, – сказал губернатор Андрей Травников.

В правительстве Новосибирской области отметили, что на территории региона действуют 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимается более 16 тысяч подростков.

Для укрепления материально-технической базы ВПК и поддержки проектов патриотической тематики, министерством региональной политики в 2023 году использован конкурсный механизм Губернаторского проекта «Со мной регион успешнее». 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций из районов области получили 30 млн. рублей. В сентябре планируется поддержать не менее 150 лучших ВПК. Максимальный размер поддержки клуба составит 200 тыс. руб. В апреле по итогам конкурса грантов поддержка уже оказана 43 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере патриотического воспитания, на сумму более 49 млн. рублей.

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