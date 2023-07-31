Новосибирские следователи предъявили обвинение директору детсада, воспитатели которого жестко наказывали детей

Следователи проверят детский сад, в котором воспитатели распускали руки. Фото: предоставлено родителями / архив КП.

Директору частного детского сада в Новосибирске предъявили обвинение по делу о ненадлежащем оказании услуг — в учреждении детей наказывали рукоприкладством.

— В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена. Ранее по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход проведения проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в пресс-службе областного СК.

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего — сейчас сотрудники ведомства собирают доказательства по уголовному делу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в частном детском саду воспитатели жестко наказывали детей. Одну такую сцену случайно застала одна из мам, когда привела ребенка в сад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они не ожидали, что это кто-то увидит»: в детском садике Новосибирска воспитатели жестко наказывали детей

В Новосибирске воспитатели, жестко наказывающие детей в саду, попали на видео (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber