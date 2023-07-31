В Новосибирске выплатили компенсации жителям разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной, 39

Всем собственникам квартир в разрушенной взрывом пятиэтажке на Линейной, 39 выплатили компенсации. Фото: Никита МАНЬКО

Всем собственникам квартир в разрушенной взрывом пятиэтажке на Линейной, 39 выплатили компенсации. Об этом на оперативном совещании 31 июля сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

− Решены вопросы по 53 квартирам, потери компенсированы, плюс две квартиры социального найма, мы по ним тоже решили вопросы по расселению, − подчеркнул градоначальник.

Анатолий Локоть добавил, что по пяти квартирам остаются открытыми вопросы наследования. Их собственники погибли в результате ЧП.

Как ранее рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов, владельцам квартир должны были выплатить порядка 300 миллионов.

Сам дом снесут к середине августа. Напомним, ЧП произошло 9 февраля 2023 года – в пятиэтажке взорвался газ и уничтожил два подъезда. Погибли более 10 человек.

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