В СФР Новосибирской области опубликовали график детских пособий в августе 2023 года

В Минтруда Новосибирской области опубликовали график детских пособий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 3 августа 2023 года родители Новосибирска и области получат традиционные детские выплаты. Информацию о пособиях публикуют на сайте Министерства труда и социального развития региона. В СФР показали график всех выплат.

Ежемесячную поддержку опекунам и родителям пришлют 3 числа. Чуть позже — 5 августа — новосибирским мамам выплатят пособие из маткапитала. Помощь в 15 261 вышлют семьям с доходом ниже 2-х прожиточных минимумов на человека.

Работающим родителям, воспитывающим детей в возрасте до полутора лет, 8 августа перечислят выплаты по уходу за ребенком. Из размер — 40% от зарплаты получателя.

Помогут и семьям с детьми постарше — новосибирцы вправе подать заявление на выплату к школе. Если семья пройдет требования, получателю переведут 5,5 тысяч рублей на сбор ребенка к первому учебному году. Если в школу идут несколько детей, то выплаты перечислят на каждого ребенка.

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