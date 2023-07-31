«Сапоги не помогут»: жители Горского микрорайона записали на видео затопленный перекресток

Не пройти и в резиновых сапогах. Фото: «Горский микрорайон Новосибирск».

Новосибирцы записали на видео затопленный перекресток улиц Котовского и Выставочной — там вода заполнила даже подходы к дороге. Пост с роликом от очевидцев опубликовали в группе «Горский микрорайон Новосибирск» во ВКонтакте.

— Наш читатель Славик прислал видео с перекрестка улиц Котовского и Выставочной. Славик переходил дорогу в резиновых сапогах. Но, судя по всему, они тоже не очень-то ему помогли. Хоть дождь и был не слишком долгим, наш основной перекресток опять ушел под воду! — сетуют новосибирцы.

Вода не уходит в ливневки. Фото: скрин паблика.

Один из комментаторов предположил — все дело в неисправных ливневках:

— Каждый год там асфальт катают. Но воде некуда уходить — нет ливневок, и асфальт приходит в негодность. Сделайте ливневки!

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