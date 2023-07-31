Она домашняя и боязливая: в Новосибирске нашедшему бенгальскую кошку Масяню обещают 4 тысячи рублей

В Новосибирске нашедшему бенгальскую кошку Масяню обещают 4 тысячи рублей. Фото: предоставлено хозяйкой кошки.
В Октябрьском районе Новосибирска пропала бенгальская кошка Масяня: она сбежала из дома. Последний раз Масяню видели на улице Кленовой. Безутешная хозяйка ищет любимицу с 27 июля. Нашедшему сибирячка обещает вознаграждение.
– Прежде Масяня не убегала, всегда была очень домашней и боязливой. Пропажу обнаружили днем, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка бенгальской кошки.
Особые приметы Масяни: рыжая шерсть, есть характерные для породы пятна, глаза светло-зеленые, отзывается на свое имя.
Может находиться в районе педагогического института, СНТ «культура», Инюшенского бора, Ключ-Камышинского плато.
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Тому, кто вернет Масяню домой, хозяйка обещает 4 тысячи рублей вознаграждения.
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