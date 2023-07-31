Она домашняя и боязливая: в Новосибирске нашедшему бенгальскую кошку Масяню обещают 4 тысячи рублей

В Новосибирске нашедшему бенгальскую кошку Масяню обещают 4 тысячи рублей. Фото: предоставлено хозяйкой кошки.

В Октябрьском районе Новосибирска пропала бенгальская кошка Масяня: она сбежала из дома. Последний раз Масяню видели на улице Кленовой. Безутешная хозяйка ищет любимицу с 27 июля. Нашедшему сибирячка обещает вознаграждение.

– Прежде Масяня не убегала, всегда была очень домашней и боязливой. Пропажу обнаружили днем, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка бенгальской кошки.

Особые приметы Масяни: рыжая шерсть, есть характерные для породы пятна, глаза светло-зеленые, отзывается на свое имя.

Может находиться в районе педагогического института, СНТ «культура», Инюшенского бора, Ключ-Камышинского плато.

Уважаемые читатели, если вы видели или поймали кошку, обратитесь в редакцию по номерам:(383) 289-91-00, Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03.

Тому, кто вернет Масяню домой, хозяйка обещает 4 тысячи рублей вознаграждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber