В Новосибирске мужчина устроил дебош в магазине: он не хотел расплачиваться за мясо и носки

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Среди задержанных - подростки, вооруженный холодным оружием мужчина, а также серийные воры, совершавшие хищения не в первый раз.

В 20.03 в пятницу, 28 июля, сигнал тревожной кнопки поступил из магазина в Кировском районе. Прибывшие на место бойцы экипажа ГБР-11 задержали мужчину и женщину. Оказалось, что молодая пара совершала хищения из магазинов торговой сети уже 21 раз, а общая сумма украденного превысила 49 тысяч рублей. Наглые воры, к которым на этот раз фортуна повернулась спиной, были переданы полиции.

В воскресенье в районе улицы Учительской «гвардейцы» задержали двух ребятишек в возрасте 7 и 11 лет, пытавшихся тайком вынести из магазина конфеты и другие сладости. Приехавшие за своими чадами родители возместили магазину ущерб, но работа для экипажа ГБР-72 на этом не закончилась. Пока сотрудники ГВАРДИИ ждали взрослых, еще одна кража начала совершаться буквально на их глазах. Мужчина взял с прилавка три пачки сыра и, рассчитывая остаться незамеченным, решил покинуть магазин. Как только правонарушитель пересек кассовую зону, он тут же был задержан одним из «гвардейцев». За украденный сыр мужчине пришлось рассчитаться.

Самый опасный магазинный вор прошедших выходных был нейтрализован ГВАРДИЕЙ в центральном районе Новосибирска. В 17.10 в воскресенье бойцы ГБР-72 прибыли по сигналу тревожной кнопки в магазин, где переполох устроил неадекватный мужчина. Будучи, по всей видимости, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, он не хотел рассчитываться за товар: две большие упаковки мяса, мужские носки и женские прокладки - всего на сумму 2273 рубля. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и угрожал расправой сотрудникам магазина. Серьезность его угроз позже подтвердилась опасной находкой: с украденным товаром в его сумке обнаружился еще и острый складной нож, которым дебошир, к счастью, не успел воспользоваться, так как был задержан «гвардейцами». Мужчина был передан прибывшему наряду полиции.