В Новосибирской области рядом со складом вспыхнул грузовик. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

В понедельник, 31 июля, в Новосибирском районе загорелся грузовик. По словам очевидца, автомобиль был припаркован рядом со складом интернет-магазина. Видео с места ЧП опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Пожар ликвидировали специалисты частной пожарной охраны складского комплекса до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огонь повредил кабину на площади 5 квадратов, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что водитель грузовика в результате пожара не пострадал.

Ранее сообщалось, крупный пожар в Кировском районе Новосибирска ликвидировали сотрудники МЧС. Речь о возгорании отдельно стоящего металлического здания, в котором хранилось дизельное топливо в цистернах.

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