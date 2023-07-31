В Новосибирске до 6 августа будут отключать телерадиосигнал

В Новосибирске начали прерывать теле- и радиовещание.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
С понедельника, 31 июля, в Новосибирске начали прерывать теле- и радиовещание. Временные отключения продлятся до 6 августа.
Предполагается, что сигнала не будет с 10 утра до 17 часов вечера. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.
− В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, − отметили в публикации.
Под отключения попадают более 20 телеканалов. Среди них – «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «РЕН ТВ», «ТНТ», «СТС» и другие.
Также временно нельзя будет послушать радио «КП-Новосибирск», «Новое радио», «Дорожное радио», «Ретро FM» и так далее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер