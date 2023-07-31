Новосибирец получил условный срок за незаконную продажу краснокнижного сибирского осетра

Мужчина решил продать один экземпляр сибирского осетра через интернет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Новосибирска осудили за незаконную продажу краснокнижного сибирского осетра. Ему дали один год условно с испытательным сроком год и шесть месяцев, рассказали в прокуратуре региона.

Напомним, мужчина решил продать один экземпляр сибирского осетра через интернет. Сообщение он опубликовал на сайте объявлений. Размещенной там информацией заинтересовались сотрудники ФСБ.

Сибиряка задержали при продаже рыбы. Вес осетра составил почти 3,8 килограмма.

Было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 258.1 УК РФ – «Незаконная продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ».

− В судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме, − отметили в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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