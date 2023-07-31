Первые дни «Архипелага 2023» в Новосибирской области показали большой интерес участников

В Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. . Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. Мероприятие проходит в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа.

Возможность научиться рисовать и создавать скульптуры с помощью дронов есть у всех желающих, принимающих участие в интенсиве. И у профессионалов, и у новичков. Такие мероприятия будут проходить на площадках НГУи НГТУ до 6 августа в рамках фестиваля «Наука, креативные индустрии и аэронет».

– Участие в них бесплатное, для этого нужно лишь пройти регистрацию на платформе Leader-ID.ru. Всего на фестивале запланировано 24 мероприятия, среди которых лекции, мастер-классы, дискуссии и интерактивы с применением БАС. Кроме того, пройдут дискуссии об искусственном интеллекте, практиках применения БАС, квизы, квесты, конкурсы и игра в мини-гольф, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

Еще одно направление «Архипелага» – это соревнования дронов. Участие в них примут свыше 1000 человек. Самое массовое по числу участников соревнование соревнование по FPV-управлению беспилотников – «Защитник крепости» началось в выходные.

– К участию в состязании на управление дронами в особых условиях, пилотировании при помехах, зарегистрировались 24 команды по 5 человек. Состязание завершится 31 июля. Соревнования дронов на повышение мастерства управления, сборки, конструирования и применения дронов проходят с 29 июля по 6 августа на площадках НГУ в Академгородке, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь (ГЭС). Участие в 100 дисциплинах принимают 1013 человек, – добавили в правительстве.

Одновременно двум командам необходимо провести FPV-управление беспилотника, продемонстрировать управление дроном в особых условиях, пилотирование при помехах, касание и посадку на чек-пойнт со световым индикатором. Соревнования проводятся с помощью образовательного соревновательного полигона «Геоскан-Арена», оснащенного чек-пойнтом. Беспилотники размещаются на противоположных сторонах площадки, а участники обоих команд запускают дроны одновременно по команде.

К участию в соревнованиях допускаются новички (оборудование предоставляется организаторами, участие в дисциплине возможно после прохождения мастер-класса) возрастом старше 16 лет.

В правительстве напомнили, «Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, инвесторов, руководителей компаний и предприятий, представителей регионов, вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

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