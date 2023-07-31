Летающее такси и «убийца дронов» - российские инженеры показали беспилотники будущего

На выставке презентовали самые современные экземпляры БПЛА.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске проходит выставка беспилотников в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Журналист КП-Новосибирск отправился посмотреть на необычные БПЛА.
На выставке презентовали самые современные экземпляры. Например, посетителям показали аппарат, способный распознавать враждебные дроны, а после брать их на таран.
А это - гроза вражеских беспилотников.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Также российские инженеры разработали так называемый «самолет-крестьянин». Он будет летать над полями и рассыпать удобрения.
Еще одна интересная разработка − беспилотное такси. Вы садитесь в кабину и, минуя все пробки, долетаете до нужного места. Как сказал бы почтальон Печкин из любимого многими мультфильма «Простоквашино»: «До чего техника дошла!».
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