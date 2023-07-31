Новосибирские казаки выбрали нового атамана. Фото: «НГКО имени Атамана Ермака» во «ВКонтакте».

Казаки из новосибирского казачьего общества выбрали нового главу. Об этом сообщили в паблике «НГКО имени Атамана Ермака» во «ВКонтакте». Мероприятие прошло 30 июля.

Избрание нового главы общества прошло в главном штабе НГКО. Казаки высоко оценили работу предшествующего атамана — Сергея Кузьмина. Известно, что он добровольно ушел с должности.

В ходе выборов единогласным решением избрали нового старшину — подъесаула Андрея Кербса. Казаки и старики из казачьего общества помогли есаульцу в приведении нового атамана к Клятве.

После окончания круга врио атамана НГКО сотник Ковалев Денис вручил выделившимся казакам благодарственные письма.

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