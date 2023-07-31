Новосибирские энергетики обновили парк спецтехники

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Накануне в компанию поступило более 10 единиц техники самого широкого спектра применения на общую сумму около 44 миллионов рублей, в их числе:

- 4 специальных автогидроподъемника на базе автомобиля ГАЗ;

- 2 крана-манипулятора на базе автомобиля КамАЗ;

- 4 снегохода и снегоболотохода (квадроцикла);

- мотобуксировщик с модулем «толкач» и др.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Данная техника наряду с уже имеющимся парком внедорожных машин и вездеходов поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом. Ведь автотехника, участвующая в эксплуатации, а также ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах электросетевой инфраструктуры, должна иметь универсальные технические характеристики, позволяющие выполнять поставленные задачи как в нормальной дорожной обстановке, так и в условиях бездорожья.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В целом, в течение 2023 года в рамках программы обновления автопарка АО «РЭС» предусмотрена поставка на общую сумму свыше 154 миллионов рублей. В ближайшее время ожидается следующая партия техники, в том числе передвижная электротехническая лаборатория на базе автомобиля ГАЗ, седельный тягач КамАЗ, трактор «Беларус» и бригадные автомобили ГАЗ «Соболь» и УАЗ «Патриот».

На вооружении филиалов предприятия уже имеется достаточно обширный и разнообразный автопарк - всего более тысячи единиц техники, в том числе бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника. А для выполнения задач по строительству новых и реконструкции действующих объектов электросетевого хозяйства используются строительная автотехника, грузоподъемные механизмы и землеройно-транспортные машины.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Обновленный автопарк позволит качественно и в срок производить техническое обслуживание и эксплуатацию электросетей в зоне ответственности АО «РЭС», а также сократить время прибытия оперативно-выездных бригад вне зависимости от погодных и дорожных условий. Это, в свою очередь, позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей всей Новосибирской области.