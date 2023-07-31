Житель Бердска Константин Фиголь погиб в зоне спецоперации

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Константин Фиголь. Фото: администрация Бердска

В зоне СВО погиб житель Бердска Константин Фиголь. Об этом сообщили в администрации города.

Константин родился 20 августа 1977 года в Бердске. Там он окончил местную школу № 4, потом поступил в Новосибирский политехнический колледж. После выпуска сибиряка призвали на службу в ряды пограничных войск ВС РФ.

В конце сентября бердчанина мобилизовали. Он был командиром отделения зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи.

− Призванный в рамках частичной мобилизации Константин Фиголь погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая жителей Донбасса и отстаивая интересы нашей Родины, − отметили в администрации Бердска.

В понедельник, 31 июля, состоялась церемония прощания с героем.

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