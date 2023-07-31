Новосибирские ученые нашли залежи меди в Тогучинском районе

В Тогучинском районе Новосибирской области обнаружили залежи меди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тогучинском районе Новосибирской области обнаружили залежи меди. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

До недавнего времени было принято считать, что в регионе нет медных руд. Хотя признаки наличия этого минерального образования выявили давно. Геологоразведочные работы велись еще в конце 80-х годов. Но их приостановили, поскольку нашли минимальное содержание руды.

Новосибирским ученым удалось доказать, что условия добычи руды на территории Тогучинского района схожи с месторождением «Эрденет» в Монголии. В итоге три года назад им разрешили провести исследование.

При помощи современных технологий геологи выявили аномальную зону. Начали бурить скважины – в образцах руды обнаружили большое содержание меди и молибдена. Находку назвали уникальной, благодаря этому регион может внести огромный вклад в экономику страны.

– Содержание меди и молибдена в отдельных местах доходит до полпроцента. Это очень хорошее содержание. Подобных объектов в нашем регионе нет, – подчеркнул директор по производству работ на твердых полезных ископаемых Александр Долгушин.

В данный момент исследования активно продолжаются.

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