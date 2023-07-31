«Головой дно меряют»: Андрей Травников раскритиковал новосибирцев, ныряющих на отдыхе

Губернатор раскритиковал новосибирцев, ныряющих на отдыхе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников резко высказался о новосибирцах, которые ныряют на отдыхе. Своим мнением он поделился после того, как на оперативном совещании в правительстве озвучили статистику по утонувшим в регионе. С начала 2023 года на водоемах Новосибирской области, по данным регионального ГУ МЧС, погибли 53 человека.
– Полсотни человек потеряли. Могу добавить, что на прошлой неделе был в НИИТО. Почти каждую неделю поступают по несколько травмированных с перспективой инвалидности. Это ныряльщики на водных объектах. Которые головой дно меряют, – высказался Андрей Травников.
Глава региона призвал муниципалитеты усилить профилактическую работу с людьми на водных объектах.
– Задача сохранения людей актуальна, – подчеркнул Андрей Травников.
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