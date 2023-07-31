Два самолета в Санкт-Петербург не смогли вылететь из Новосибирска 31 июля

Утром 31 июля пассажиры двух рейсов Новосибирск − Санкт-Петербург не смогли вылететь из Толмачево. Фото: предоставлено читателями

Утром 31 июля пассажиры двух рейсов Новосибирск − Санкт-Петербург не смогли вылететь из Толмачево. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

По предварительной информации, причиной стали неблагоприятные метеоусловия. Оба рейса должна была выполнить авиакомпания Smartavia.

В статусе рейса 5N 572 указано «отменен». КП-Новосибирск связалась с пресс-службой аэропорта, чтобы узнать, что произошло.

− Его переносят, задержка предварительно до 11:30, − сообщили КП-Новосибирск в Толмачево.

Второй самолет в Санкт-Петербург должен был вылететь в 09:45. Однако вылет перенесли на 14:00.

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