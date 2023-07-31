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НовостиОбщество31 июля 2023 4:20

На новосибирца, задолжавшего 10-летней дочери 300 тысяч рублей, возбудили уголовное дело

Испугавшись судимости, он погасил долг
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На новосибирца, задолжавшего10-летней дочери 300 тысяч рублей, возбудили уголовное дело.

На новосибирца, задолжавшего10-летней дочери 300 тысяч рублей, возбудили уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске возбудили уголовное дело на алиментщика, задолжавшего 10-летней дочери 300 тысяч рублей. Испугавшись судимости, мужчина погасил долг.

По данным ГУ ФССП по Новосибирской области, на мужчину возбудили исполнительное производство. Однако 33-летний горе-отец рассчитываться не спешил. После чего на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По статье ему грозило до года лишения свободы. Судимости новосибирец испугался.

– В соответствии с действующим законодательством если лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, в полном объеме погасит задолженность, это лицо освобождается от уголовной ответственности, – уточнили в пресс-службе судебных приставов.

Новосибирец воспользовался этим правом и полностью погасил долг.

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