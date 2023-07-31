«Произошло задымление в подвале»: в Новосибирске эвакуировали 60 человек из здания больницы № 25

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 31 июля в больнице № 25 по улице Власова в Новосибирске прошла эвакуация. В ГУ МЧС России по региону объяснили, с чем это связано.

− Во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было, − рассказали в МЧС.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Персонал действовал по регламенту и эвакуировал из здания 60 человек.

На данный момент все вернулись в больницу. Никто из пациентов и сотрудников медучреждения не пострадал. Подвал уже проветрили, задымления на этажах нет.

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