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НовостиПроисшествия31 июля 2023 3:33

«Произошло задымление в подвале»: в Новосибирске эвакуировали 60 человек из здания больницы № 25

Из здания больницы № 25 в Новосибирске эвакуировали 60 человек
Анастасия ХРОМЫХ
На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 31 июля в больнице № 25 по улице Власова в Новосибирске прошла эвакуация. В ГУ МЧС России по региону объяснили, с чем это связано.

− Во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было, − рассказали в МЧС.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Персонал действовал по регламенту и эвакуировал из здания 60 человек.

На данный момент все вернулись в больницу. Никто из пациентов и сотрудников медучреждения не пострадал. Подвал уже проветрили, задымления на этажах нет.

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