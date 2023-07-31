В Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело 26-летней девушки

Тело 26-летней девушки обнаружили в запертой квартире по улице Лазурной в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 26-летней девушки обнаружили в запертой квартире по улице Лазурной в Новосибирске. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

Спасатели выехали на место утром в воскресенье, 30 июля. Девушка не выходила на связь, дверь в квартиру была закрыта.

− Доступ в квартиру обеспечен. В квартире женщина 1997 года рождения без признаков жизни, − рассказали в МАСС.

Труп молодой сибиряки передали сотрудникам полиции и родственникам.

Ранее КП-Новосибирск писала, что тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.

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