Новосибирец нанял кран, чтобы поднять съехавший с обрыва автомобиль

Под Новосибирском автомобиль Toyota Corsa съехал с обрыва и оказался на берегу Обского моря. Фото: «АСТ-54 Black»

Под Новосибирском автомобиль Toyota Corsa съехал с обрыва и оказался на берегу Обского моря. Хозяину иномарки пришлось нанимать кран, чтобы поднять машину.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел 28 июля в сторону деревни Быстровка. Очевидцы говорят, что там гуляла компания молодых людей. Когда они начали уезжать, водитель, по всей видимости, не рассчитал угол разворота и слетел с обрыва.

К счастью, никто не пострадал. Что касается «Тойоты», то она рухнула на крышу, приземлившись на коряги и бревна, лежавшие у воды.

Спустя некоторое время на место ДТП вызвали кран, он поднял иномарку. Какие повреждения получило авто – остается только гадать.

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