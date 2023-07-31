Двум новосибирским чиновникам незаконно выплатили премии

Прокуратура выявила факты незаконной выплаты премий двум новосибирским чиновникам.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Каргатском районе Новосибирской области прокуратура выявила факты незаконной выплаты премий двум местным чиновникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
− Прокуратура Каргатского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверкой выявлены факты незаконной выплаты премий двум главам муниципальных образований, − говорится в публикации.
Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями и потребовал взыскать с чиновников незаконно полученные деньги. Суд в полном объеме удовлетворил эти требования.
Деньги взыскали в доход бюджетов муниципальных образований.
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