Двум новосибирским чиновникам незаконно выплатили премии

Прокуратура выявила факты незаконной выплаты премий двум новосибирским чиновникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каргатском районе Новосибирской области прокуратура выявила факты незаконной выплаты премий двум местным чиновникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

− Прокуратура Каргатского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверкой выявлены факты незаконной выплаты премий двум главам муниципальных образований, − говорится в публикации.

Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями и потребовал взыскать с чиновников незаконно полученные деньги. Суд в полном объеме удовлетворил эти требования.

Деньги взыскали в доход бюджетов муниципальных образований.

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