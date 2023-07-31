«Зарезал, чтобы не мучилась»: житель Новосибирской области нашел в огороде раненую косулю

Жителя Новосибирской области, нашедшего в огороде раненую косулю, оштрафовали на 120 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области оштрафовали мужчину за причинение ущерба окружающей среде. В суде сочли, что сибиряк незаконно добыл косулю. Сам же мужчина заявил, что нашел раненое животное в огороде. И вообще, по его словам, намеревался спасти его.

– Суд установил, что 16 июня 2022 года подсудимый транспортировал на мотоблоке с прицепом одну особь самца сибирской косули. Также он осуществил первичную переработку – разделала тушу, не имея при себе соответствующих документов, – говорится на сайте Краснозёрского районного суда Новосибирской области.

Мужчина признал исковые требования частично, на 4 тысячи рублей. Он заверил, что косулю нашел на огороде. Сказал, что у самца косули была сломана челюсть, а изо рта шла кровь. Сибиряк объяснил, что хотел отвезти косулю домой на мотоблоке и выходить.

– По приезду домой косуля начала сильно биться, и он, чтобы она не мучилась, зарезал ее, – добавили в суде.

Суд удовлетворил исковые требования Минприроды. Сибиряка, зарезавшего косулю, оштрафовали на 120 тысяч рублей.

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