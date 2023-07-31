В микрорайоне Щ в Новосибирске на месте деревянного барака построят новую высотку

В Новосибирске в микрорайоне Щ сносят дом № 13 по улице Рубиновой. Фото: Марина Мезина/"Навигатор"

В Новосибирске в микрорайоне Щ сносят дом № 13 по улице Рубиновой. На месте старого деревянного барака планируют построить новую высотку. Согласно проектной документации, площадь участка — 3508 квадратных метров, площадь застройки — 1050, 6 квадратных метров. Местные жители хоть и согласны с тем, что ветхую двухэтажку сносить, но переживают, что строительство большого дома может доставить им неудобства.

— С одной стороны, понимаю, что людям жить в таких домах невыносимо. Многие из них уже преклонного возраста и просто не могут позволить себе взять ипотеку и переехать в другое жилье. Плюс все же старые деревяшки — это уже пережиток прошлого, Академгородок развивается, должны быть современные дома. А с другой стороны — я живу в 14-м доме на Российской. Мне бы очень хотелось быть уверенной, что строительство многоквартирников в 15–17 этажей не скажется отрицательно на наших измученных жизнью коммуникациях. Очень не хочется, простите, остаться без туалета и воды, когда все эти высотки сдадут, люди заедут и начнется потребление, — рассказала изданию «Навигатор» местная жительница Ирина.

Планируется, что в новом доме будет 19 этажей (2 из них подземных), 168 квартир и 337 нежилых помещений, а также 85 парковочных мест. Там будет 42 квартиры-студии, 28 однокомнатных, 42 двушк-студии, 14 двушек, 28 трешек-студий и 14 четырехкомнатных студий.

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