Публикуем график отключения горячей воды в Октябрьском районе Новосибирска 2023. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Публикуем график отключения горячей воды в Октябрьском районе Новосибирска 2023. В городе продолжаются испытания теплосетей. В Сибирской генерирующей компании отмечают, что всего планируется заменить трубопроводы общей протяженностью 19 километров — на 31 участке.

В августе испытания стартуют в зоне снабжения ТЭЦ-5. Так, в домах Октябрьского района горячей воды не будет с 2 августа до 13 августа. В СГК опубликовали полный список улиц, которые попадают под отключение:

Гладкова, Суркова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Есенина, Кошурникова, Журавлева, Куприна, Федосеева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Лескова, Белинского, Тургенева, Короленко, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Псковская, Лежена, Стофато, Узловая, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, 9А, 9Б, 9В, Покатная, Тополевая, а также территория Военного городка.

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