В Новосибирске ищут подрядчика для строительства дороги у нового ЛДС

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. За работы готовы заплатить 15 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что построена должна быть дорога от улицы Немировича-Данченко до самого ЛДС. Ее протяженность — 0, 6 километра. Подрядчику также необходимо будет обустроить тротуары и засадить обочину газоном, укрепив откосы.

Подрядчика должны выбрать до 10 августа 2023 года. А сами работы необходимо будет завершить до 16 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber