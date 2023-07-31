В Новосибирске ищут подрядчика для строительства дороги у нового ЛДС

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. За работы готовы заплатить 15 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В документах указано, что построена должна быть дорога от улицы Немировича-Данченко до самого ЛДС. Ее протяженность — 0, 6 километра. Подрядчику также необходимо будет обустроить тротуары и засадить обочину газоном, укрепив откосы.
Подрядчика должны выбрать до 10 августа 2023 года. А сами работы необходимо будет завершить до 16 октября.
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