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НовостиОбщество30 июля 2023 22:52

В Новосибирске ищут подрядчика для строительства дороги у нового ЛДС

За работы готовы заплатить 15 миллионов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется строительством дороги к новой ледовой арене. За работы готовы заплатить 15 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что построена должна быть дорога от улицы Немировича-Данченко до самого ЛДС. Ее протяженность — 0, 6 километра. Подрядчику также необходимо будет обустроить тротуары и засадить обочину газоном, укрепив откосы.

Подрядчика должны выбрать до 10 августа 2023 года. А сами работы необходимо будет завершить до 16 октября.

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